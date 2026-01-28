Purbaya Soal Pelantikan Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono: Saya Dengar Februari
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendengar bahwa pelantikan Wakil Menkeu baru pengganti Thomas Djiwandono akan dilakukan pada Februari 2026 mendatang.
Purbaya mengaku saat ini belum ada nama pasti yang akan mengisi posisi wamekeu.
Mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga tidak membocorkan kapan persisnya wamenkeu pengganti Thomas bakal dilantik.
“Saya dengar (pelantikannya) Februari,” kata Menkeu Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).
Menurut Purbaya, posisi wamenkeu yang kosong saat ini tidak diisi oleh siapa pun sebagai pelaksana harian.
Purbaya mengaku masih mampu mengurus semua pekerjaan bersama dua wamenkeu yang ada.
“Di bawahnya, kan, ada dirjen-dirjen, saya mengendalikan sama wamen yang ada sekarang, enggak ada masalah,” ungkapnya.
Diketahui, Wamenkeu Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Purbaya Yudhi Sadewa mendengar bahwa pelantikan Wakil Menkeu baru pengganti Thomas Djiwandono akan dilakukan Februari 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Isu Reshuffle Kabinet: Prabowo Mungkin akan Panggil Purbaya
- Purbaya Beberkan Calon Kuat Kandidat Wamenkeu
- Catat, Purbaya Meyakini BI Bisa Kendalikan Nilai Tukar Rupiah
- Keponakan Prabowo Berjanji Komitmen Jaga Independensi BI
- Bersih-Bersih, Menkeu Purbaya Rombak Besar-besaran Pejabat Bea Cukai
- Menkeu Purbaya: Pejabat Bea Cukai di Pelabuhan Utama Diganti Mulai Rabu Ini