Purbaya Soal Pelantikan Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono: Saya Dengar Februari

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendengar bahwa pelantikan Wakil Menkeu baru pengganti Thomas Djiwandono akan dilakukan pada Februari 2026 mendatang.

Purbaya mengaku saat ini belum ada nama pasti yang akan mengisi posisi wamekeu.

Mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga tidak membocorkan kapan persisnya wamenkeu pengganti Thomas bakal dilantik.

“Saya dengar (pelantikannya) Februari,” kata Menkeu Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut Purbaya, posisi wamenkeu yang kosong saat ini tidak diisi oleh siapa pun sebagai pelaksana harian.

Purbaya mengaku masih mampu mengurus semua pekerjaan bersama dua wamenkeu yang ada.

Baca Juga: Purbaya Beberkan Calon Kuat Kandidat Wamenkeu

“Di bawahnya, kan, ada dirjen-dirjen, saya mengendalikan sama wamen yang ada sekarang, enggak ada masalah,” ungkapnya.

Diketahui, Wamenkeu Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).