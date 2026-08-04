Purbaya Tengah Siapkan Stimulus Ekonomi Atasi Kekeringan Akibat El Nino

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi guna memitigasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kekeringan yang dipicu oleh fenomena cuaca El Nino.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri konferensi pers rapat KSSK di kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (4/8).

Purbaya mengonfirmasi adanya alokasi tambahan dana untuk menangani berbagai dampak El Nino secara umum di tanah air.

"Ada tambahan dana untuk El Nino, tapi saya jumlahnya lupa, tetapi bukan khusus untuk PHK saja, itu untuk mengatasi dampak El Nino saja," ujar Purbaya.

Menkeu menjelaskan pemerintah telah melakukan perhitungan awal secara cermat mengenai besaran anggaran yang akan disalurkan.

Namun, Purbaya mengakui hingga saat ini belum tersedia perhitungan detail mengenai pembagian porsi anggaran untuk korban PHK dan warga terdampak kekeringan.

"Sudah saya wacanakan dan besaran kasarnya sudah ada," tutur Purbaya lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan, menguatnya fenomena El Nino diperkirakan akan meningkatkan risiko kekeringan ekstrem serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.