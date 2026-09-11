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Purbaya Tepis Isu Jual Beli Jabatan Rp100 Miliar di Kemenkeu

Purbaya Tepis Isu Jual Beli Jabatan Rp100 Miliar di Kemenkeu
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Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu liar yang beredar di media sosial mengenai tuduhan jual beli jabatan di lingkungan kementeriannya.

Purbaya merespons narasi di TikTok yang menyebutkan adanya pemungutan uang hingga Rp100 miliar untuk menduduki posisi tertentu.

"Saya bingung dari mana isu itu keluar," ujar Purbaya saat melantik pejabat di Kemenkeu, Kamis (10/9).

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Purbaya menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya sebatas rumor.

Dia menjelaskan mekanisme rotasi dan mutasi pegawai dilakukan secara terstruktur melalui pengusulan serta penilaian objektif dari pejabat eselon satu.

"Jadi, ini betul-betul profesional base ya," tutur Menkeu.

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Purbaya menjelaskan pejabat eselon satu dilibatkan secara aktif karena dianggap paling mengetahui rekam jejak, kinerja, dan kapasitas langsung dari bawahannya.

Dia menegaskan pengisian posisi dilakukan demi penataan organisasi sehat agar orang yang tepat berada pada posisi yang sesuai.

Pak Purbaya menepis isu liar mengenai tuduhan jual beli jabatan hingga Rp100 miliar di lingkungan kementeriannya.

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