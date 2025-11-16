Purbaya Terima Pengembalian Anggaran Rp 3,5 Triliun dari Berbagai Kementerian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku Kementerian Keuangan telah mendapatkan pengembalian dana sebesar Rp 3,5 triliun.

Purbaya menjelaskan pengembalian anggaran itu karena kementerian atau lembaga tertentu tidak sanggup untuk menyerap seluruh anggaran hingga akhir tahun 2025 ini.

“Rata-rata (realisasi belanja) masih sesuai rencana, tetapi ada juga beberapa yang menyerah dan mengembalikan uang ke kami. Ada Rp 3,5 triliun yang dikembalikan sampai sekarang karena mereka enggak mampu membelanjakan,” kata Purbaya dikutip Minggu (16/12).

Kendati demikian, bendahara negara ini menolak untuk merinci detail kementerian dan lembaga yang telah mengembalikan anggaran tersebut.

Sebagai informasi, Purbaya membuka ruang untuk mengalihkan anggaran K/L yang kemungkinan tak bisa terserap penuh hingga akhir tahun. Pengalihan anggaran itu bisa digunakan untuk mendukung program-program prioritas atau membayar utang negara.

Berdasarkan catatan Kemenkeu per September 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga tercatat mencapai 62,8 persen dari proyeksi.

Kemenkeu menyebut masih terdapat kementerian dan lembaga yang mencatatkan realisasi rendah meski menerima pagu anggaran yang besar.

Rinciannya, Badan Gizi Nasional (BGN) baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp 116,6 triliun.