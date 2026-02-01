menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Purbaya Tunjuk Pejabat Sementara Dirut BEI, Begini Sosoknya

Purbaya Tunjuk Pejabat Sementara Dirut BEI, Begini Sosoknya

Purbaya Tunjuk Pejabat Sementara Dirut BEI, Begini Sosoknya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menunjuk sosok yang menggantikan Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman.

Purbaya mengaku, nama Jeffrey Hendrik ditunjuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” kata Purbaya dikutip Minggu (1/2).

Baca Juga:

Menurut Purbaya, Jeffrey bersama timnya bakal menjadi representasi BEI dalam pertemuan bersama Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2).

Bendahara negara ini menyatakan pemerintah tidak ikut andil dalam pertemuan tersebut.

“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah nggak ikut campur,” tuturnya.

Baca Juga:

Terpisah, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan pihaknya akan mengumumkan Pjs Dirut BEI sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).

Jeffrey Hendrik, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan, menjadi perwakilan BEI dalam rapat bersama di Wisma Danantara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menunjuk sosok yang menggantikan Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Iman Rachman

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI