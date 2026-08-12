Purbaya Umumkan Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bakal menerapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite.
Purbaya menjelaskan pembatasan pembelian Pertalite itu bertujuan memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.
"Saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8).
Purbaya menegaskan selama ini masih ada kebocoran BBM jenis Pertalite di masyarakat. Misalnya, orang kaya masih curang menggunakan Pertalite.
Purbaya menyebut kebijakan itu akan diterapkan secara bertahap.
Pemerintah akan terus memantau dampaknya terhadap perekonomian sebagai bentuk evaluasi kebijakan.
“Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. bagaimana dampaknya ke ekonomi," ungkap dia.
Pembatasan itu menyasar kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bakal menerapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite.
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