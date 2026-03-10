Purbaya Umumkan Kondisi BBM di Dalam Negeri, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan cadangan BBM di dalam negeri hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan di dalam negeri di tengah konflik Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran ini belum membuat

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM,” kata Purbaya dikutip Selasa (10/3).

Purbaya menyebut perkembangan harga minyak dunia masih di bawah kapasitas maksimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artinya, menurut Purbaya APBN masih memadai untuk menahan dampak volatilitas harga minyak.

“Sekarang belum saatnya mengambil keputusan, karena uangnya masih cukup,” tambahnya.

Purbaya mengaku pemerintah mesti menunggu waktu selama sebulan saat harga minyak dunia naik.

Alasannya, sewaktu-waktu harga minyak dunia bisa turun lagi jika konflik di Timur Tengah sudah mereda.