Purbaya Ungkap Alasan Dipanggil Presiden ke Kertanegara
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan yang membuat dia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara, Minggu (14/6) malam.
Purbaya menjelaskan dirinya dipanggil untuk berdiskusi perihal strategi ekonomi.
Namun, Menkeu enggan menjelaskan secara detail pembahasan yang terjadi antara dirinya dan Kepala Negara tersebut.
"Biasa, ngobrol strategi ekonomi," kata Purbaya di DPR, Senin (15/6).
Seusai menghadiri agenda Rapat Kerja dengan Komisi XI pagi ini, Menkeu tampak terburu-buru berangkat menuju Istana Negara.
Eks Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut kembali dipanggil untuk menghadap Prabowo.
Purbaya menjelaskan dirinya diminta untuk menemani Prabowo bertemu dengan tamu dari Jerman.
"Ada tamu dari Jerman, saya nemenin," ujar Purbaya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara.
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