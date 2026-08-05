Purbaya Yakin Daya Beli Masyarakat Masih Tangguh, Ini Buktinya...
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan penjualan mobil yang positif menjadi bukti nyata kekuatan permintaan pasar domestik saat ini.
Berdasarkan data terbaru Juni 2026, angka penjualan mobil melonjak hingga 32,9 persen (yoy), sementara sektor sepeda motor turut tumbuh sebesar 1,1 persen (yoy).
Purbaya memaparkan pencapaian tersebut dalam kunjungannya pada pameran akbar GIIAS 2026 di Tangerang, Selasa (4/8).
Dia menilai kondisi ini mencerminkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat Indonesia yang tetap tangguh menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau berbagai indikator ekonomi secara rutin sebagai basis dalam merancang kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
"(Kami) memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perkembangan negatif di pasar," ujar Menkeu di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).
Selain sektor kendaraan, gairah ekonomi nasional juga terlihat dari penjualan semen domestik yang tumbuh manis sebesar 13,5 persen (yoy) pada Juni 2026.
Indikator lainnya, konsumsi listrik nasional yang meningkat 10,8 persen, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor rumah tangga sebesar 12,3 persen.
Menkeu Purbaya mengungkapkan penjualan mobil tumbuh 32,9 persen menjadi bukti daya beli masih tangguh.
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