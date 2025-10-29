menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Purbaya Yakinkan Publik, Utang Negara Terkendali, Tidak Perlu Panik

Purbaya Yakinkan Publik, Utang Negara Terkendali, Tidak Perlu Panik

Purbaya Yakinkan Publik, Utang Negara Terkendali, Tidak Perlu Panik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal kondisi utang negara yang dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan.

Menurut Purbaya, utang negara masih dalam kondisi aman.

Oleh karena itu, Purbaya meminta masyarakat tidak perlu panik.

Baca Juga:

Purbaya menekankan bahwa kemampuan suatu negara untuk membayar utang dinilai berdasar dua faktor utama, yaitu kemauan dan kemampuan.

"Jadi, rating agency melihat kita dua itu sebetulnya, mau apa mampu," kata Purbaya dalam acara Sarasehan, baru-baru ini.

Purbaya menjelaskan berdasar rating agency, terdapat dua indikator penilaian kelayakan utang suatu negara.

Baca Juga:

Indikator utama yang digunakan, yakni rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) atau deficit to GDP ratio dan rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio.

Purbaya menegaskan kedua rasio tersebut masih dalam batas aman.

Menkeu Purbaya meyakinkan publik bahwa utang negara masih terkendali dan dalam kondisi aman. Masyarakat tidak perlu panik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI