PURI Melesat Tajam, Sentimen Positif Investor Menguat Menjelang Rencana Aksi Korporasi Right Issue

jpnn.com, JAKARTA - Setelah resmi lepas dari status suspend level 2, saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) menunjukkan performa yang mencuri perhatian investor.

Selama enam hari berturut-turut setelah suspend, saham PURI terus menembus batas auto rejection atas (ARA), mengindikasikan tingginya minat investor terhadap prospek emiten properti dan infrastruktur berbasis di Batam tersebut.

Kembalinya sentimen positif ini diperkuat oleh rencana aksi korporasi yang sedang disiapkan perseroan.

Informasi terkait penguatan struktur permodalan, ekspansi proyek senilai ratusan miliar, serta penjajakan peluang dalam pengembangan kawasan strategis di Batam membuat banyak investor meningkatkan eksposur mereka terhadap saham PURI.

Tidak hanya di pasar reguler, aktivitas transaksi saham PURI di pasar negosiasi juga mengalami peningkatan signifikan.

Banyak investor yang memilih masuk melalui pasar nego karena likuiditas di pasar reguler terserap cepat akibat pembelian agresif selama sesi perdagangan. Animo ini sekaligus mengonfirmasi keyakinan pasar terhadap potensi rerating harga saham PURI.

Baca Juga: Laba BTN Naik Sebegini Jelang Rights Issue

Penguatan saham PURI mendapat tanggapan positif dari kalangan analis pasar.

Menurut Pengamat Analisis Ekonomi Purwito Sudjatmiko, SE, Msi, analis senior pasar modal, tren ARA beruntun ini mencerminkan perubahan persepsi investor terhadap fundamental perusahaan.