Purnomo Yusgiantoro Ajak Alumni IKAL Lemhannas Perkuat Persatuan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Prof. Purnomo Yusgiantoro resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas periode 2026–2031 setelah terpilih secara aklamasi.

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Lemhannas RI berlangsung di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Purnomo menegaskan bahwa amanah sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas bukan sekadar kehormatan, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Visi IKAL bersama untuk menegakkan marwah IKAL yaitu kehormatan dan harga diri, untuk mendukung kehadiran almamater Lemhannas dalam ikut mendukung pembangunan,” ujar Purnomo.

Ia menyatakan akan memperkuat fondasi organisasi dengan memprioritaskan penguatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta pembentukan koordinator wilayah di berbagai kawasan Indonesia.

Purnomo juga mengajak seluruh alumni Lemhannas untuk menjaga soliditas, integritas, dan sinergi dalam menjalankan peran masing-masing.

“Kita semua adalah satu keluarga, satu barisan, dan satu tekad,” katanya.