menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Purnomo Yusgiantoro Ajak Alumni IKAL Lemhannas Perkuat Persatuan Nasional

Purnomo Yusgiantoro Ajak Alumni IKAL Lemhannas Perkuat Persatuan Nasional

Purnomo Yusgiantoro Ajak Alumni IKAL Lemhannas Perkuat Persatuan Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Purnomo Yusgiantoro mengajak alumni IKAL Lemhannas memperkuat persatuan nasional dan ketahanan bangsa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Prof. Purnomo Yusgiantoro resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas periode 2026–2031 setelah terpilih secara aklamasi.

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Lemhannas RI berlangsung di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Purnomo menegaskan bahwa amanah sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas bukan sekadar kehormatan, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Visi IKAL bersama untuk menegakkan marwah IKAL yaitu kehormatan dan harga diri, untuk mendukung kehadiran almamater Lemhannas dalam ikut mendukung pembangunan,” ujar Purnomo.

Ia menyatakan akan memperkuat fondasi organisasi dengan memprioritaskan penguatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta pembentukan koordinator wilayah di berbagai kawasan Indonesia.

Baca Juga:

Purnomo juga mengajak seluruh alumni Lemhannas untuk menjaga soliditas, integritas, dan sinergi dalam menjalankan peran masing-masing.

“Kita semua adalah satu keluarga, satu barisan, dan satu tekad,” katanya.

Purnomo Yusgiantoro mengajak alumni IKAL Lemhannas memperkuat persatuan nasional dan ketahanan bangsa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI