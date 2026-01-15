Purnomo Yusgiantoro Center Gelar Kaleidoskop Tentang Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026
jpnn.com, JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan kegiatan Kaleidoskop Energi: Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026 pada Selasa, 13 Januari 2026 bertempat di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada tahun 2026.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemaparan Outlook Energi Nasional 2026 oleh Dewan Energi Nasional (DEN).
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Dadan Kusdiana dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, transisi energi serta tantangan geopolitik dan ekonomi internasional.
Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Dr. Filda C. Yusgiantoro. Foto: Source for JPNN
Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Dr. Filda C. Yusgiantoro dalam paparannya mengenai Isu Energi 2025 menyampaikan tahun 2025 menjadi periode penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.
“Tantangan energi tidak hanya terkait pasokan dan harga, tetapi juga menyangkut keberlanjutan, keamanan nasional, dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya.
