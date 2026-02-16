menu
Purwodadi Grobogan Banjir, Perjalanan KA Jalur Utara Terganggu

Banjir di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berdampak pada perjalanan kereta api jalur utara. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - SEMARANG – Sejumlah wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, diterjang banjir pada hari ini Senin 16 Februari 2026.

Kawasan Simpang Lima Purwodadi, ibu kota Kabupaten Grobogan, digenangi air akibat curah hujan tinggi sejak Minggu (15/2) malam hingga Senin dini hari.

Banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Grobogan berdampak pada perjalanan sejumlah kereta api (KA) di jalur utara Jawa Tengah.

Hal ini karena banjir merendam dua jembatan di antara Stasiun Gubug - Tegowanu – Brumbung.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan pola operasi sejumlah KA terpaksa diputar melalui jalur Brumbung - Gundih - Gambringan.

Dia menjelaskan jalur untuk sementara ditutup sejak pukul 04.35 WIB karena genangan air sudah menutup rel.

"Untuk memastikan keselamatan perjalanan, jalur tersebut ditutup sementara," kata Luqman dalam keterangan pers.

Dua jembatan yang tergenang banjir, lanjut dia, masing-masing Jembatan 46 di petak jalan antara Stasiun Tegowanu - Stasiun Brumbung dan Jembatan 59 di petak antara Stasiun Gubug - Stasiun Tegowanu.

Banjir menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Grobogan, termasuk kawasan Simpang Lima Purwodadi, berdampak pada perjalanan kereta api.

