Pusat Mengucurkan Dana Rp22 Miliar untuk Bangun 4 KNMP

jpnn.com - SELUMA – Pemerintah pusat mengucurkan bantuan anggaran Rp22 miliar kepada Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, untuk membangun empat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah tersebut.

Pembangunan empat KNMP tersebut berada di Desa Muara Maras, Desa Ketapang Baru yang berada di Kecamatan Semidang Alas Maras, Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan, dan Desa Kungkai Baru di Kecamatan Air Periukan.

"Total anggaran Rp22 miliar. Sekarang sudah berkontrak dan dalam waktu dekat pekerjaan sudah mulai dilaksanakan," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, Ali Sadikin di Bengkulu, Rabu (12/8).

Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan dan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, serta dalam waktu dekat akan dilakukan titik nol sebagai tanda dimulainya pekerjaan.

Bantuan dana pembangunan KNMP di empat lokasi tersebut berbeda-beda, seperti di Desa Ketapang Baru dan Kungkai Baru menerima anggaran sebesar Rp12 miliar, Desa Muara Maras Rp6 miliar, dan Desa Pasar Seluma Rp5 miliar.

Program KNMP di Kabupaten Seluma disambut baik oleh masyarakat pesisir Seluma, khususnya para nelayan, sebab sektor perikanan menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

Ali berharap, dengan adanya pembangunan KNMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi, pengelolaan potensi perikanan serta peningkatan produktivitas nelayan di Kabupaten Seluma.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.