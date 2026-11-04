Pusdatin dan Biro BMN Kemenimipas Perkuat Ekosistem Satu Data

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bagian Penatausahaan BMN Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenimipas Lukman Agung Widodo mengatakan sinergi antara unit yang bertanggung jawab terhadap tata kelola aset negara dan unit yang mendukung pengelolaan data, informasi, serta teknologi informasi sangat penting.

Hal itu disampaikan Lukman saat PUSAT Data, Informasi, dan Komunikasi Publik (Pusdatin) bersama Biro Barang Milik Negara (BMN), Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), melaksanakan kegiatan diseminasi Satu Data BMN di ARIOTEL SUITES, Selasa (3/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Ekosistem Satu Data BMN yang terintegrasi, akurat, dan akuntabel di lingkungan Kemenimipas.

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“Sinergi ini diperlukan agar transformasi digital pengelolaan BMN tidak hanya berorientasi pada pengembangan aplikasi, tetapi didukung oleh kebijakan, standardisasi data, proses bisnis yang jelas," kata Lukman Agung.

Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pengelolaan BMN dan pengelolaan data serta teknologi informasi.

Fondasi Transformasi

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Menurut Lukman, kebijakan tersebut menjadi acuan bagi unit eselon I dan satuan kerja dalam melaksanakan seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga pemindahtanganan dan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lukman menjelaskan dengan adanya standar dan mekanisme kerja yang selaras, diharapkan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan secara konsisten serta didukung oleh data yang berkualitas.