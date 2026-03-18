menu
JPNN.comJPNN.com
Puspom TNI Tahan 4 Prajurit Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Aktivis KontraS

Puspom TNI Tahan 4 Prajurit Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Aktivis KontraS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto (tiga kanan) bersama para komandan polisi militer TNI saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) mengungkapkan telah menahan empat prajurit yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

"Empat orang yang diduga tersangka melakukan penganiayaan terhadap Saudara Andrie Yunus," kata Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

Puspom TNI mengungkap empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman ialah NDB, SL, DHW, dan S.

Baca Juga:

Yusri melanjutkan empat terduga pelaku saat ini masih ditahan dan diperiksa secara mendalam oleh Puspom TNI menyikapi kasus penyiraman.

"Kami masih mendalami apa motifnya," ujar jenderal bintang dua itu.

Yusri melanjutkan Puspom TNI bakal menjerat para terduga dengan Pasal 467 KUHP Tentang Penganiayaan Berencana.

Baca Juga:

"Kemudian sebagai tindak lanjut, Puspom TNI akan melakukan laporan polisi, melakukan penahanan sementara, kami akan mengajukan visum et repertum," ujarnya.

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi korban dari aksi kejahatan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

