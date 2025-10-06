Putar Roda Ekonomi Masyarakat, Kredit Konsumer BRI Tumbuh Double Digit

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi kredit konsumer yang inklusif dan berkelanjutan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan per Agustus 2025, kredit konsumer (bank only) mencapai Rp 216,26 triliun, tumbuh sebesar 10,65% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dhanny menyebut pertumbuhan kredit konsumer BRI ditopang oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk unggulan perseroan.

Salah satunya adalah salary-based loan yakni BRIguna yang mencatat outstanding per Agustus 2025 sebesar Rp143,4 triliun, tumbuh 9,8% secara tahunan (YoY).

Selain itu, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga menunjukkan kinerja solid dengan outstanding sebesar Rp 63,7 triliun, atau naik 13,5% YoY, seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian.

Dhanny menambahkan BRI akan terus mendorong pertumbuhan segmen konsumer dengan selektif.

“BRI berkomitmen untuk menumbuhkan portofolio konsumer dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dengan kualitas kredit yang terkendali, kami optimis penyaluran kredit konsumer akan terus tumbuh sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dhanny.

Seiring dengan pertumbuhan kredit yang solid, BRI pun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.