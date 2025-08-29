Putaran Kedua Balapan Pertamax Turbo Drag Fest Digelar di Tasikmalaya, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menggelar putaran kedua ajang balap Pertamax Turbo Drag Fest 2025 di Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya pada 30–31 Agustus 2025.

Kegiatan itu untuk mendukung olahraga otomotif di tanah air.

Pertamax Turbo Drag Fest terbagi menjadi dua kategori, yaitu Drag Bike yang akan dilaksanakan pada Sabtu (30/8) dan Drag Race untuk roda empat pada Minggu (31/8).

Kompetisi itu juga terdiri dari beberapa kelas dengan poin kejuaraan untuk kategori umum dan tim.

“Pertamax Turbo Drag Fest membuktikan komitmen Pertamina dalam mendukung perkembangan otomotif di Indonesia," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, Kamis (28/8).

Dia menjelaskan, pemenang kompetisi Pertamax Turbo Drag Fest 2025 akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan E-Voucher MyPertamina dengan total puluhan juta rupiah.

Mereka juga berkesempatan meraih Grand Prize berupa paket exclusive hospitality dan VIP Royal Box ticket Pertamina GP of Indonesia 2025.

"Kami memberikan ruang bagi para pembalap drag untuk menyalurkan hobi mereka. Selain itu, acara ini membuka peluang bagi para UMKM mitra binaan untuk mengembangkan usahanya,” ujar Satria.