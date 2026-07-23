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Putaran Kedua SEA V Cup 2026, Kamboja Gagal Tembus Semifinal

Putaran Kedua SEA V Cup 2026, Kamboja Gagal Tembus Semifinal
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Pevoli Kamboja Mom Kuon saat berlaga pada putaran kedua ajang SEA V Cup 2026 melawan Filipina di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Kamis (23/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Kamboja gagal mempertahankan gelar juara SEA V Cup 2026 seusai pada putaran kedua kalah dari Filipina.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Kamis (23/7), skuad asuhan Sameth Nouv itu menyerah dengan skor 0-3 (20-25, 21-25, 24-26).

Kekalahan ini membuat Channaro Suon dan kolega gagal melangkah ke semifinal ajang akbar voli Asia Tenggara.

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Pada laga sebelumnya tim Negeri Angkor Wat itu tercatat juga kalah dengan skor 0-3 (24-26, 15-25, 17-25) dari Indonesia.

Kekalahan ini membuat Filipina revans seusai pada laga putaran pertama kalah dengan skor tipis 2-3 (23-25, 30-28, 20-25, 25-22, 8-15).

Kamboja rencananya akan melakoni laga perebutan ranking lima melawan Myanmar.

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Laga tersebut rencananya digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Sabtu (25/7), mulai pukul 12.00 siang WIB.

Sejauh ini baru Thailand yang memastikan ke semifinal seusai mengoleksi kemenangan kedua melawan Vietnam.

Kamboja gagal mempertahankan gelar juara SEA V Cup 2026 seusai pada putaran kedua kalah dari Filipina, Kamis (23/7).

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