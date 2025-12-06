Putera Sampoerna Foundation Dukung Kesejahteraan dan Mimpi Guru

jpnn.com, JAKARTA - Putera Sampoerna Foundation (PSF) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kampanye #StandWithTeachers dalam rangka Hari Guru Nasional.

Kegiatan ini menghadirkan Talkshow Inspiratif bertema Stand With Teachers: Mendukung Guru Mengejar Mimpi di Luar Kelas serta Teacherpreneur Workshop yang bertujuan membekali guru agar mampu mengembangkan peluang usaha dari keahlian, pengalaman, dan passion mereka, baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan.

Melalui kampanye ini, PSF meyakini bahwa ketika guru diberi ruang, akses, dan dukungan untuk terus bertumbuh, mereka tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraannya sendiri.

Lebih dari itu, guru juga memegang peran strategis dalam membentuk ekosistem pendidikan lebih kuat, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, pemberdayaan guru akan berdampak langsung pada penguatan karakter, pola pikir, dan daya saing generasi penerus bangsa.

Akan tetapi, berbagai indikator menunjukkan bahwa dukungan terhadap profesi guru terbilang masih belum memadai. Bahkan, belum menjadi prioritas dalam kebijakan maupun perhatian publik.

“Kami hadirkan kampanye #StandWithTeachers pada momentum Hari Guru Nasional ini, karena kami melihat bahwa guru memegang peran sangat besar dalam membentuk masa depan bangsa justru belum mendapatkan dukungan optimal terhadap kesejahteraan dan pengembangan diri. Apalagi, alih-alih menjadi fondasi utama kualitas pendidikan Indonesia, masih banyak guru yang menghadapi keterbatasan, baik dari segi pelatihan, peluang berkarya, bahkan kemandirian finansial,” kata Head of Program Development and Guru Binar Putera Sampoerna Foundation Juliana.

Melalui kegiatan ini, PSF menegaskan komitmennya untuk mendorong masyarakat mengubah apresiasi terhadap guru menjadi aksi nyata berupa solidaritas dan dukungan yang dapat dirasakan secara langsung.

“Kami berharap agar para guru di Indonesia bisa semakin berani dalam mengeksplorasi potensi diri, baik dalam mengajar maupun dalam berkarya, berbisnis, serta mengembangkan minat mereka. Sehingga, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, bahkan berdaya. Selain itu, peran mereka sebagai agen perubahan dapat terus menyala di tengah dinamika zaman sekarang ini,” kata Juliana.