JPNN.com » Nasional » Humaniora » Puteri WITT 2026 Siap Jadi Garda Depan Kampanye Anti-Rokok di Kalangan Anak Muda

Puteri WITT 2026 Siap Jadi Garda Depan Kampanye Anti-Rokok di Kalangan Anak Muda

Puteri WITT 2026 Siap Jadi Garda Depan Kampanye Anti-Rokok di Kalangan Anak Muda
Jumpa pers pemilihan Puteri Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) 2026 di Thamrin, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) kembali menunjukkan komitmen dalam memerangi bahaya rokok, khususnya di kalangan generasi muda

Salah satu kampanye yang digaungkan komunitas tersebut yakni mengenai kebijakan zona bebas rokok di lingkungan sekolah.

Diketahui, WITT mengusulkan zona dengan radius 500 meter di sekitar sekolah bebas dari penjual rokok dan iklan rokok ke pada pemerintah. 

Langkah ini diharapkan dapat melindungi generasi muda dari paparan rokok dan meminimalisir potensi dini untuk mulai merokok.

Ketua WITT, Yanthi Heru mengungkapkan telah beberapa kali diundang untuk membicarakan masalah ini bersama dengan Pemerintah Daerah dan Komnas Tembakau.

Namun, Yanthi menyatakan belum ada respons lanjutan mengenai usulan tersebut.

"Prosesnya masih dalam perjalanan menuju arah sana," ujar Yanthi Heru di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

Kampanye ini akan menjadi salah satu prioritas misi bagi pemenang ajang pemilihan Puteri WITT 2026, yang akan diselenggarakan pada Februari 2026 mendatang. 

Puteri WITT 2026 akan menjadi garda terdepan kampanye anti rokok di kalangan anak muda.

