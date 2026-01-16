Puti Guntur Soekarno: Pancasila Telah Menjadi Filosofi Masyarakat Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan bilateral antar negara merupakan kerja diplomatik yang harus dilakukan terus-menerus setiap eksponen bangsa. Terlebih lagi, bagi lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Oleh sebab itu, anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno Putri melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Acara ini sekaligus dalam rangka menerima penghargaan dari Menteri Luar Negeri Jepang sebagai apresiasi terhadap prestasi ketika memimpin Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR dengan parlemen Jepang.

“Perlu saya sampaikan di sini, bahwa hubungan saya dengan Jepang sudah terjalin sejak tahun 2015. Saat itu, Kokushikan University sangat ingin mengenal nilai-nilai yang dimiliki Bung Karno. Singkat cerita pembicaraan terus berlanjut, hingga akhirnya saya menginisiasi Soekarno Research Centre hadir di Jepang,” ujar Puti dalam paparannya di Kedutaan Besar Jepang.

Pada kesempatan itu, lanjutnya, saya diberikan kesempatan untuk memberikan ceramah dalam rangka menggaungkan pemikiran Ir. Soekarno dengan judul “Pancasila Bintang Penuntun“ dan “Pancasila Menuju Tata Dunia Baru“.

“Pemikiran Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, tentang kekuatan Pancasila sebagai alternatif solusi untuk dunia bahwa kemajuan global harus berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Saya percaya, implementasi Pancasila harus sesuai perkembangan zaman agar menjadi arus menuju tata dunia baru. Ini saya angkat, untuk menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia yang heterogen bisa bersatu dan berkontribusi bagi perdamaian global. Jawabannya ada di Pancasila,” terang cucu Presiden pertama tersebut.

Sebab sejarah telah mencatat, pengalaman itu telah membuka ruang dialog yang sangat berharga bagi Indonesia-Jepang.

Kita tidak hanya berbicara tentang teori sebagai pandangan, tetapi tentang nilai hidup, bagaimana kita dapat menyumbangkan kebaikan, meskipun kecil tetapi bisa membangun dunia yang lebih adil, seimbang, dan bermakna.