jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana angin puting beliung yang terjadi di wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Status tersebut berlaku sejak tanggal 15 November hingga 21 November 2026.

"Pemberlakuan status tanggap darurat bencana angin puting beliung berlaku di wilayah Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Gamber Irmawan saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah selama proses tanggap darurat bencana seperti kaji cepat dan penanganan darurat bencana.

Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana.

Selain itu, perlindungan kelompok rentan dan pengendalian ancaman bencana.

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Perbaikan sarana dan prasarana vital serta perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban bencana angin puting beliung.

Penetapan status tanggap darurat bencana dapat diperpanjang sesuai kondisi yang ada," katanya.