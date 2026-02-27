Putra Sulung Alex Noerdin Kenang Kalimat Terakhir Sang Ayah yang Menggetarkan Hati
jpnn.com, PALEMBANG - Putra sulung Alex Noerdin, Dody Reza mengungkapkan rasa haru dan syukur melihat ribuan warga yang datang mengantar sang ayah ke peristirahatan terakhir pada Kamis (26/2) kemarin.
Menurut Dody Reza, antusiasme pelayat yang luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa dedikasi almarhum sang ayah selama memimpin Sumatra Selatan (Sumsel) meninggalkan kesan mendalam di hati masyarakat.
“Kami bersyukur dan merasa haru. Kami tidak menyangka antusiasme pelayat luar biasa seperti ini. Apa yang beliau lakukan selama ini ternyata terlihat hari ini, banyak orang yang mengucapkan simpati dan terima kasih,” ucap Dody.
Bagi Dody, sosok Alex Noerdin bukan sekadar pemimpin daerah, melainkan figur ayah yang sangat baik di mata keluarga maupun orang-orang yang mengenalnya.
"Insyaallah bapak tenang di sana karena banyak yang mengatakan apa yang dilakukan beliau adalah kebaikan," ungkap Dody.
Dody berharap segala warisan pembangunan dan kebaikan yang ditinggalkan almarhum dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
"Semua momen bersamanya berkesan seumur hidup saya," kata Dody.
Dody juga sempat mengungkap wasiat singkat sang ayah sebelum menghembuskan napas terkahir.
Putra sulung Alex Noerdin, Dody Reza mengenang pesan terakhir sang ayah yang menggetarkan hati
