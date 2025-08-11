Putra Sulung Andre Taulany Ingin Orang Tuanya Berdamai

jpnn.com, JAKARTA - Putra sulung Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina atau Erin, Ardio Taulany hadir dalam sidang lanjutan perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (11/8).

Sebagai anak, dia hanya ingin mendamaikan kedua orang tuanya.

"Saya di bawah hati doang ya. Karena aku ingin meng-confirm dan membantu my mom, my dad untuk berdamai," ujar Ardio Taulany di PA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis.

Dia pun berharap orang tuanya bisa rujuk dan berdamai.

Sebagai anak, dia tentu ingin melihat papa dan mamanya bahagia.

Meski begitu, dia tak menampik keinginannya agar orang tuanya bisa utuh kembali.

"Jadi, aku ingin my dad dan my mom itu sebenarnya bahagia. Tetapi, prinsip anak itu biasanya enggak mau ada yang cerai ya, bapak, ibu enggak mau cerai," kata Ardio Taulany.

"Jadi, aku maunya Papa, Mama itu happy saja begitu, damai," sambungnya.