Putra Sulungnya Bahagia Bakal Punya Adik, Zaskia Sungkar: Sudah Ajak Ngobrol, Cium

Zaskia Sungkar. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagian tengah dirasakan oleh pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah.

Pasalnya, Zaskia Sungkar tengah mengandung calon anak keduanya. Namun, kebahagiaan itu tak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut.

Zaskia Sungkar menuturkan, putra sulungnya, Ukkasya Muhammad Syahki juga bahagia ketika mengetahui akan memiliki adik.

"Oh, iya happy, happy banget," ujar Zaskia Sungkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Perempuan 34 tahun itu mengatakan, putra sulungnya tersebut, bahkan tampak antusias dengan kehadiran calon adiknya.

Zaskia Sungkar lantas mengungkapkan bagaimana Ukkasya menunjukkan kasih sayangnya kepada sang adik.

"Terus, sudah suka mengajak ngobrol begitu, panggil adiknya, terus dicium. Itu dia excited banget sih," tuturnya.

Ditanyai mengenai jenis kelamin yang diinginkan Ukkasya untuk adiknya, Zaskia Sungkar menyebut, putranya ingin adik perempuan dan laki-laki.cSebab menurutnya, sang putra ingin memiliki teman bermain.

