Putranya Berprestasi, Shyalimar Malik Menangis Gara-gara Ini
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Shyalimar Malik membagikan cerita terbaru mengenai putranya, Ibrahim Malik.
Melalui akun di Instagram, dia mengunggah foto sang putra yang berhasil menjadi MVP dalam sebuah turnamen basket antarklub.
Ketika dihubungi awak media mengenai hal tersebut, Shyalimar Malik mengungkapkan kebahagiaannya atas prestasi yang diraih buah hatinya.
Dia mengaku terharu melihat anak yang terus berprestasi, sementara dirinya merasa belum menjadi sosok ibu yang baik untuk putranya.
"Kenapa aku nangis, aku tersentuh di saat aku merasa belum benar jadi ibu, anakku semakin berprestasi," ungkap Shyalimar Malik saat dikonfirmasi awak media.
Menurutnya, prestasi buah hatinya tersebut menjadi penyemangat dalam hidupnya.
Cucu dari Wakil Presiden Ketiga Indonesia Adam Malik itu sangat merasa bangga atas prestasi yang diraih sang putra.
"Jujur aku bangga banget pastinya, sedih jugaa karena di kondisi ku yang sekarang lagi down dia nunjukin prestasinya dan benar-benar senang banget," ujarnya.
Selebritas Shyalimar Malik membagikan cerita terbaru mengenai putranya, Ibrahim Malik.
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