PUTRI Dorong Atraksi Wisata Jadi Penggerak Industri Pariwisata dan Ekonomi Nasional

jpnn.com, YOGYAKARTA - Atraksi wisata didorong mengambil peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor industri pariwisata sekaligus perekonomian nasional.

Pengelola destinasi wisata dinilai tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik yang dimiliki.

Mereka juga perlu memperkuat kualitas pelayanan, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, hingga kolaborasi lintas sektor agar mampu bersaing di tengah perubahan kebutuhan wisatawan.

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Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) 2026 yang digelar di Yogyakarta pada Jumat (6/11).

Munas yang mengusung tema 'Sinergi Wellness dan Pariwisata untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional' itu menjadi momentum konsolidasi industri sekaligus menentukan arah organisasi dan pengembangan atraksi wisata untuk periode mendatang.

Ketua Umum DPP PUTRI Hans Manansang mengatakan atraksi wisata memiliki potensi besar untuk menjadi industry growth driver yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, hingga perekonomian daerah.

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“Tempat atraksi harus mampu menjadi pionir dalam hospitality dan bisnis pariwisata. Tidak bisa hanya mengandalkan daya tarik yang sudah ada, tetapi harus terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menciptakan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Hans.

Dia mengatakan perubahan perilaku wisatawan menuntut pengelola destinasi untuk mengubah orientasi bisnis.