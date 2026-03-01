Putri KW Kirim Sinyal Siap Tempur Menjelang All England 2026
jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia menutup agenda aklimatisasi awal di Inggris dengan hasil yang cukup menjanjikan.
Selama tiga hari menjalani program di Milton Keynes, para pemain dinilai mampu menyesuaikan diri sebelum bergeser ke Birmingham, lokasi penyelenggaraan All England 2026.
Turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu dijadwalkan berlangsung pada 3–8 Maret mendatang.
Tunggal putri andalan Indonesia Putri Kusuma Wardani memastikan kondisinya berada dalam keadaan ideal.
Pemain yang karib disapa Putri KW itu menyebut fase penyesuaian telah terlewati tanpa hambatan berarti.
"Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala apa pun, semua sehat."
"Sama seperti di Eropa pada umumnya, mungkin hari-hari awal-awal kemarin saja yang masih agak-agak penyesuaian tapi dari kemarin sampai hari ini sudah cukup baik," jelas Putri.
Lebih lanjut, Putri menuturkan fokus latihan mulai diarahkan pada strategi permainan karena calon lawan di babak pertama sudah diketahui.
Putri KW mengungkap kesiapan dan strategi khusus jelang tampil di All England 2026. Ada hal penting yang kini jadi fokusnya.
