Putri KW Melangkah ke 16 Besar Korea Open 2025, Ungkap Rasa Panik Saat Lawan Bangkit
jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil mengamankan tiket 16 besar Korea Open 2025.
Kepastian itu didapat setelah Putri KW menundukkan wakil India Anupama Upadhyaya dengan skor 21-16, 21-15 di Suwon Gymnasium, Korea, Rabu (24/9/2025).
Komentar Putri KW
Meski meraih kemenangan, pemain berusia 23 tahun itu mengakui pertandingan kali ini tidak berjalan mudah.
Dia menilai Anupama tampil berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya.
"Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, Anupama cukup berubah baik dari kekuatan ataupun cara bermainnya."
"Dia lebih kokoh di kekuatan kakinya dan bermain lebih agresif menyerang,” ujar Putri KW.
Sempat Panik
Putri KW juga sempat merasakan tekanan ketika lawan berhasil mengejar ketertinggalan. Namun, berkat ketenangan, pemain kelahiran Tangerang itu mampu kembali menguasai permainan.
"Setelah unggul lalu dikejar, ada rasa panik sedikit dari saya, tetapi alhamdulillah, di momen itu saya bisa kembali memegang permainan depan dan menjaga pukulan agar tidak melebar atau memanjang."
