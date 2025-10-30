Putri KW Siap Buktikan Status Unggulan di Hylo Open 2025
jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengawali langkahnya di Hylo Open 2025 dengan hasil gemilang.
Pemain yang karib disapa Putri KW itu sukses menembus babak 16 besar seusai mengalahkan wakil Denmark Anna Siess Ryberg dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-5, Rabu (29/10/2025).
Tekanan di Laga Perdana
Meski tampil dominan di gim kedua, Putri KW mengakui sempat merasa tegang di awal pertandingan.
Menurutnya, lawan tampil sangat ulet dan tidak mudah melakukan kesalahan, sehingga membuat gim pertama berjalan ketat.
"Saya agak sedikit tegang di pertandingan ini, terutama di gim pertama. Lawan bermain sangat ulet dan tidak mudah melakukan kesalahan sendiri."
"Di akhir gim pertama dan sepanjang gim kedua, saya mencoba bermain lebih sabar dan lebih rapi," ucap Putri.
Siap Membuktikan Status Unggulan Pertama
Menyandang status unggulan pertama di turnamen BWF Super 500 tersebut, Putri tidak menampik bahwa tekanan untuk tampil maksimal cukup besar.
Namun, pemain berusia 23 tahun itu memilih menjadikan tekanan tersebut sebagai dorongan untuk tampil lebih fokus dan termotivasi meraih hasil terbaik.
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengawali langkahnya di Hylo Open 2025 dengan hasil gemilang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Sapu Bersih Tiket 16 Besar Hylo Open 2025
- 3 Ganda Putra Indonesia Mengamuk di Hylo Open 2025, Tembus 16 Besar
- Pelatih Bocorkan Evaluasi untuk Fajar/Fikri Menjelang Hylo Open 2025
- Harapan Juara di Hylo Open 2025, Indonesia Percaya pada Kekuatan Ganda Putra
- Live Streaming French Open 2025 Putri KW Vs Tomoka Miyazaki
- Hari Kedua French Open 2025: 3 Wakil Indonesia Hadapi Laga Panas