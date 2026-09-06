Putri Mahkota Swedia ke NTB, Gubernur Iqbal Buka Peluang Kerja Sama Internasional

jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal terus membuka peluang kerja sama wilayah yang dipimpinnya dengan para pemimpin internasional.

Terbaru, Gubernur Iqbal juga menyambut kedatangan Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Désirée berkunjung ke NTB.

Momen itu dimanfaatkan Gubernur Iqbal untuk memperluas ruang kerja sama internasional, khususnya dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

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Gubernur Iqbal mengatakan NTB ingin menempatkan diri bukan hanya sebagai destinasi yang dikunjungi dunia, tetapi juga sebagai mitra bagi berbagai inisiatif global yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Ini kesempatan kami mengenalkan NTB ke dunia,” kata Iqbal.

Tak tanggung-tanggung, Putri Victoria berada di NTB selama tiga hari, 5–7 September 2026.

Dia datang bukan hanya sebagai calon penerus Raja Carl XVI Gustaf, tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP, badan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Gubernur Iqbal menyambut langsung Putri Victoria saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Praya.