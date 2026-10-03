menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Putri Marino: Susah untuk Mengerti Pola Pikirnya Pertiwi

Putri Marino: Susah untuk Mengerti Pola Pikirnya Pertiwi

Putri Marino: Susah untuk Mengerti Pola Pikirnya Pertiwi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Putri Marino dan Arya Saloka saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Putri Marino mengungkap perjuangannya saat memerankan karakter Pertiwi dalam film Empat Musim Pertiwi.

Menurutnya, Pertiwi memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dirinya. Perbedaan tersebut membuat dirinya membutuhkan waktu untuk memahami pola pikir dan kompleksitas tokoh yang dimainkan.

“Rasanya kayaknya sangat susah untuk aku, Putri, mengenal Pertiwi, masuk ke Pertiwi, dan mengerti Pertiwi karena seorang Putri kayaknya susah untuk mengerti pola pikirnya Pertiwi,” kata Putri Marino saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Baca Juga:

Perempuan berusia 33 tahun itu menggambarkan tokoh yang dimainkan sebagai perempuan muda dengan kondisi batin yang jauh lebih tua.

Meski masih hidup dan bernapas, Pertiwi digambarkan telah kehilangan banyak hal dalam dirinya akibat ketidakadilan yang dialaminya.

Demi memahami karakter tersebut lebih dalam, Putri Marino pun memilih berdiskusi secara intens dengan sutradara Kamila Andini.

Baca Juga:

“Jadi dengan banyak sekali perbedaan antara karakter Pertiwi dan Putri, lalu kompleksnya karakter Pertiwi, aku memutuskan hal yang paling penting aku lakukan adalah berdiskusi dengan Kak Dini,” tuturnya.

Dari proses tersebut, Kamila memberikan buku berjudul Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi kepada Putri Marino untuk membantunya memahami pengalaman dan perasaan perempuan yang menghadapi ketidakadilan.

Aktris Putri Marino mengungkap perjuangannya saat memerankan karakter Pertiwi dalam film Empat Musim Pertiwi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI