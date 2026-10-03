Putri Marino: Susah untuk Mengerti Pola Pikirnya Pertiwi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Putri Marino mengungkap perjuangannya saat memerankan karakter Pertiwi dalam film Empat Musim Pertiwi.

Menurutnya, Pertiwi memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dirinya. Perbedaan tersebut membuat dirinya membutuhkan waktu untuk memahami pola pikir dan kompleksitas tokoh yang dimainkan.

“Rasanya kayaknya sangat susah untuk aku, Putri, mengenal Pertiwi, masuk ke Pertiwi, dan mengerti Pertiwi karena seorang Putri kayaknya susah untuk mengerti pola pikirnya Pertiwi,” kata Putri Marino saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Perempuan berusia 33 tahun itu menggambarkan tokoh yang dimainkan sebagai perempuan muda dengan kondisi batin yang jauh lebih tua.

Meski masih hidup dan bernapas, Pertiwi digambarkan telah kehilangan banyak hal dalam dirinya akibat ketidakadilan yang dialaminya.

Demi memahami karakter tersebut lebih dalam, Putri Marino pun memilih berdiskusi secara intens dengan sutradara Kamila Andini.

“Jadi dengan banyak sekali perbedaan antara karakter Pertiwi dan Putri, lalu kompleksnya karakter Pertiwi, aku memutuskan hal yang paling penting aku lakukan adalah berdiskusi dengan Kak Dini,” tuturnya.

Dari proses tersebut, Kamila memberikan buku berjudul Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi kepada Putri Marino untuk membantunya memahami pengalaman dan perasaan perempuan yang menghadapi ketidakadilan.