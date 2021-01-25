Putri Maya Ungkap Penyebab Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

jpnn.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada Minggu (18/10/2026).

Kabar duka ini dikonfirmasi kuasa hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti.

Dia juga mengungkap penyebab pensiunan jenderal bintang dua Polri itu meninggal dunia.

"Iya benar, [karena] sakit," kata Putri Maya Rumanti, saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu.

Napoleon mengembuskan napas terakhir pada 18 Oktober 2026 pukul 10.32 WIB.

Jenazah almarhum rencananya dimakamkan di Cikeas, Jawa Barat, Senin (19/10).

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Sebelum menjabat sebagai Kadivhubinter Polri pada 2020, Napoleon merupakan Kepala Bagian Kerja Sama Konvensional Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri.

Almarhum juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sumatera Selatan, Direktur Reskrim Polda DI Yogyakarta, hingga sejumlah jabatan lain di Bareskrim Polri.