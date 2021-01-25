menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Putri Maya Ungkap Penyebab Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Putri Maya Ungkap Penyebab Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Putri Maya Ungkap Penyebab Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Irjen Pol (Purn) Napoleon Bonaparte. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada Minggu (18/10/2026).

Kabar duka ini dikonfirmasi kuasa hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti.

Dia juga mengungkap penyebab pensiunan jenderal bintang dua Polri itu meninggal dunia.

Baca Juga:

"Iya benar, [karena] sakit," kata Putri Maya Rumanti, saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu.

Napoleon mengembuskan napas terakhir pada 18 Oktober 2026 pukul 10.32 WIB.

Jenazah almarhum rencananya dimakamkan di Cikeas, Jawa Barat, Senin (19/10).

Baca Juga:

Sebelum menjabat sebagai Kadivhubinter Polri pada 2020, Napoleon merupakan Kepala Bagian Kerja Sama Konvensional Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri.

Almarhum juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sumatera Selatan, Direktur Reskrim Polda DI Yogyakarta, hingga sejumlah jabatan lain di Bareskrim Polri.

Mantan Kadivhubinter Polri Irjen Polisi (Purnawirawan) Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada Minggu (18/10/2026). Putri Maya ungkap penyebabnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI