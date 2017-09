Putri Tony Abbott Dukung Pernikahan Sejenis di Australia

Putri mantan perdana menteri Australia Tony Abbott, Frances Abbott memberikan dukungan terhadap kampanye Yes untuk mengubah UU Pernikahan di Australia, bertentangan dengan sikap ayahnya yang mendukung kubu No.

Dalam sebuah rekaman video yang dimuat di halaman Facebook Australian Marriage Equality , Frances mengatakan dia berharap di satu hari nanti melihat tantenya yang lesbian bisa menikah secara resmi di Australia.

"Kita tidak bisa menentukan akan jatuh cinta dengan siapa." kata Frances.

"Cinta kadang terjadi begitu saja, tanpa terduga, dan itulah hal yang paling indah darinya."

