Putri Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja PGN SAKA

jpnn.com - Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA), perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan bagian dari Sub Holding Gas Pertamina.

Perusahaan pelat itu mencatatkan kinerja produksi melampaui target APBN serta konsisten menerapkan pengelolaan lingkungan berstandar internasional.

Apresiasi disampaikan Ketua Tim Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan yang melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/2/2026).

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keandalan operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komisi XII DPR RI juga menilai bahwa kegiatan operasional hulu migas PGN SAKA selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dalam kunjungan Tim Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI, Putri didampingi jajaran Direksi PGN SAKA, yakni Direktur Utama Intan Fauzi, Direktur Operasi Achmad Agus Miftakhurrohman, serta Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis M. Atras Mafazi.

Hadir pula perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Sayid Muhadhar; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nurcholis; Kepala DLH Kabupaten Gresik Sri Subaidah; Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Anggono Mahendrawan; serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan peninjauan lapangan terhadap penerapan standar operasional mitigasi risiko lingkungan. Mereka juga berdialog terkait pengelolaan lingkungan di sektor hulu migas.