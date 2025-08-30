menu
Putri Zulkifli Hasan Pastikan Fraksi PAN Dukung Evaluasi Tunjangan Anggota DPR

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mendukung evaluasi tunjangan anggota DPR. Foto: Fraksi PAN

jpnn.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan memastikan fraksinya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan anggota DPR apabila hal tersebut dipandang perlu.

Bukan hanya tunjangan, Fraksi PAN juga siap mendukung evaluasi terhadap fasilitas yang melekat pada anggota dewan.

"Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan," kata Putri melalui siaran pers, Sabtu (30/8/2025).

"Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," lanjut Putri.

Dia juga mengajak seluruh anggota fraksinya di DPR untuk terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan.

Menurut Putri, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.

"Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata dia.

Putri menilai evaluasi memang perlu dilakukan demi perbaikan kinerja legislatif ke depan.

