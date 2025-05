Putri Zulkifli Hasan Serukan Keadilan Iklim dalam Forum Internasional di Rusia

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan pidato resmi mewakili parlemen Indonesia dalam forum internasional Nevsky International Ecological Congress ke-11 di Tavrichesky Palace, St. Petersburg.

Dalam sesi utama bertajuk "Talent is Key: How to Get Young People Involved in the Environment", Putri menyampaikan pandangan strategis Indonesia mendorong keterlibatan generasi muda dalam agenda lingkungan hidup dan ekonomi hijau.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, menghadapi tantangan lingkungan yang sangat kompleks.

"Indonesia menghadapi berbagai tantangan lingkungan besar, termasuk deforestasi, polusi plastik, dan? dampak perubahan iklim," kata Putri, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).

Putri juga menyampaikan bahwa generasi muda Indonesia menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan.

"Sekitar 90% generasi muda menyatakan kekhawatirannya terhadap perubahan iklim, dan semakin banyak dari mereka yang terlibat dalam aktivisme lingkungan serta tertarik pada pekerjaan di sektor hijau," tuturnya.

Putri dalam pidatonya menekankan bahwa Indonesia berada di titik awal revolusi lapangan kerja hijau.

"Pemerintah melalui Low Carbon Development Initiative (LCDI) dan Kebijakan Energi Nasional telah menetapkan target ambisius, seperti peningkatan bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2030, restorasi jutaan hektare lahan gambut yang rusak, dan pengurangan drastis sampah plastik," terangnya.