Putri Zulkifli Hasan & Uya Kuya Dampingi Pemulangan Jenazah TKW Asal Pringsewu
jpnn.com - Anggota DPR RI Dapil I Lampung Putri Zulkifli Hasan bersama Surya Utama (Uya Kuya) mendampingi pemulangan jenazah Suyanti (42), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Pringsewu, Lampung yang meninggal dunia di Malaysia.
Jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) itu dipulangkan dari Malaysia untuk dimakamkan di kampung halaman.
Konon Suyanti sudah puluhan tahun menjadi PMI di Malaysia, bahkan sudah lama tidak bertemu keluarganya di tanah air.
Putri Zulhas juga menjemput langsung jenazah almarhumah di Pelabuhan Bakauheni dan ikut mengiringi perjalanan hingga ke rumah duka.
Seluruh biaya pemulangan juga ditanggung penuh, mulai penerbangan dari Malaysia menuju Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan darat menggunakan ambulans, hingga penyeberangan ke Lampung, sampai jenazah tiba di Pringsewu.
Kedatangan jenazah PMI tersebut disambut warga yang memadati jalan desa.
"Saya ikut berduka atas kepulangan almarhumah," kata Putri Zulhas pada Jumat (26/9/2025).
"Meski beliau pulang dalam keadaan tiada, kami pastikan beliau pulang dengan penuh hormat dan kasih sayang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," tutur Putri.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan bersama Uya Kuya mendampingi kepulangan jenazah TKW asal Pringsewu Lampung yang meninggal di Malaysia.
