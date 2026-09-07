Putu Panji Bongkar Kunci Kesuksesan Timnas Indonesia Tembus Piala Asia U-20 2027

jpnn.com - Kapten Timnas U-20 Indonesia I Putu Panji Apriawan buka suara seusai membawa rekan-rekannya melangkah ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Pemain kelahiran 2 April 2008 itu menilai kesuksesan yang diraih Garuda Muda tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim selama menjalani latihan.

Menurut Panji, kebersamaan yang terjalin sejak pemusatan latihan turut membuat kekompakan antarpemain makin terbentuk.

“Ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami,” ujar pemain asal Bali United itu.

“Menurut saya kuncinya adalah kerja keras dan kekompakan tim. Kami menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan semua pemain memiliki semangat yang sama untuk memberikan hasil terbaik pada pertandingan hari ini.”

Timnas Indonesia memastikan ke putaran final Piala Asia U-20 2027 setelah mengalahkan Australia.

Berlaga di New Laos National Stadium, Minggu (6/9/2026), tim asuhan Nova Arianto tersebut menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak Theodore Evan Leeming pada menit ke-28 dan Amar Rayhan Brkic pada menit ke-90+2.