Putu Rudana: Museum Perkuat Kepribadian Bangsa dan Muliakan Kebudayaan Nusantara

jpnn.com - Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mengajak masyarakat menjadikan Hari Museum Indonesia ke-11 pada 12 Oktober 2026 sebagai momentum untuk memperkuat peran museum dalam menjaga kepribadian bangsa sekaligus memuliakan kebudayaan Nusantara.

Menurut Putu, museum bukan sekadar tempat menyimpan benda bersejarah. Di balik koleksi yang tersimpan, ada jejak peradaban, identitas bangsa, dan warisan leluhur yang menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia.

Museum juga memiliki peran strategis menjadi sokoguru dalam mengawal kepribadian bangsa. Menghargai museum berarti turut menghargai perjalanan sejarah dan peradaban yang diwariskan para leluhur. "Semangat tersebut perlu terus dirawat agar kekayaan budaya Indonesia tidak hanya tersimpan, tetapi juga dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya," ujar Putu. Senin (12/10/2026).

Putu mengatakan bulan Oktober menjadi momentum penting bagi museum dan kebudayaan Indonesia. Diawali dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, momentum hari museum dan hari kebuda yaan pada 17 Oktober, menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dalam keberagaman sekaligus peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar kebudayaan dunia.

Mengusung semangat "Museum di Hatiku – Sehati Museum", Putu mengajak masyarakat membangun kedekatan dengan museum sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan Nusantara.

Dia menuturkan bahwa Indonesia memiliki warisan sejarah dan peradaban yang kaya, mulai dari prasejarah era Megalitikum, era klasik yang diawali dari Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Mataram Kuno, hingga Kahuripan di bawah kepemimpinan Raja Airlangga, serta era Singosari dan Majapahit.

"Dan, kita juga memiliki Kekayaan budaya Indonesia yang tercermin dalam seni pertunjukan, kuliner, keberagaman suku dan bahasa, adat istiadat, wastra, hingga sastra. Semua kekayaan tersebut berpadu menjadi keindahan alam nusantara, sehingga kekuatan budaya menjadi daya tarik Indonesia di mata dunia," tutur Putu.