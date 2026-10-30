Putusan MA Menyatakan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Tidak Sah
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 terkait surat keterangan (suket) tentang penyetaraan ijazah SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
Penggugat yang bernama HM Subhan mengonfirmasi kabar MA mengabulkan permohonan kasasi itu untuk seluruhnya melalui putusan pada Jumat (30/10).
Subhan dalam gugatannya mengajukan tiga petitum, yakni meminta gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah, dan meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang pemegang, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.
Menurut Subhan, putusan itu menandakan suket Gibran yang dipakai untuk pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
"Suket dinyatakan tidak sah, maka akibat hukumnya suket itu tidak pernah ada," ujar Subhan melalui layanan pesan.
Subhan mengaku belum mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatannya. Pasalnya, salinan lengkap putusan MA belum diterimanya.
“Belum tau, belum keluar salinannya,” ujar dia.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana juga membeberkan kasasi Subhan terkait pembatalan suket penyetaraan pendidikan Gibran dikabulkan MA.
MA mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 yang membuat suket penyetaraan SMA milik Gibran tak sah.
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