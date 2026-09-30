Putusan MA Telah Inkrah, Pemohon Minta PN Pematangsiantar Eksekusi Tiga Objek Sengketa

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Andri Tentri Awaru, Okto Halawa meminta Pengadilan Negeri (PN) Pematang Siantar melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2436 K/PDT/2026.

"Atas putusan tersebut, kami selaku pemohon meminta Pengadilan Negeri Pematang Siantar melanjutkan proses eksekusi terhadap tiga objek sengketa," ujar Okto seusai agenda aanmaning atau teguran kepada pihak yang kalah, yang digelar di PN Pematangsiantar, Rabu (30/9/2026).

Dalam agenda tersebut, pihak pemohon melalui tim kuasa hukum hadir dan menemui panitera serta juru sita PN Pematangsiantar untuk mengikuti tahapan aanmaning.

Namun, pihak termohon tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas.

Okto Halawa mengatakan permohonan eksekusi diajukan setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 2436 K/PDT/2026 tertanggal 29 Juni 2026 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

"Kami memandang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi," ujar Okto.

Putusan MA tersebut sebelumnya memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 634/PDT/2025/PT MDN tertanggal 12 November 2025 yang memperbaiki Putusan PN Pematang Siantar Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Pms tertanggal 14 Agustus 2025.

Dalam amar putusannya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan enam pihak, yakni Tan Moei Tioe, Nony Lee, Lita Lee, Henny Lee, Meny, dan Jony Lee.