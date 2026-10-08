Putusan MK Bikin Posisi Gibran Sebagai Wapres Kehilangan Legitimasi Moral

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Ubedilah Badrun menyebut putusan MK terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 membuat Gibran Rakabuming Raka kehilangan legitimasi secara moral sebagai Wapres RI.

"Putusan tersebut membuat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden telah kehilangan legitimasi moral," kata Ubed sapaan Ubedilah Badrun melalui layanan pesan, Kamis (8/10).

Diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

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MK menyatakan pemohon, yakni Denny Indrayana dan sebelas lainnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Sebab, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024.

Namun, MK dalam pertimbangan lainnya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

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Ubed sapaan Ubedilah Badrun menyadari putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak membuat Gibran didiskualifikasi karena terlanjur dilantik jadi Wapres.

Namun, kata dia, Gibran secara moral telah kehilangan legitimasi. Ketidakpercayaan publik pada Wapres pun diyakini makin meluas.