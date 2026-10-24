Putusan MK Bisa Jadi Jalan Prabowo Pisah dari Jokowi-Gibran pada Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat menilai putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berpotensi membuka jalan politik berbeda antara Prabowo Subianto dan kubu Jokowi pada Pemilu 2029.

Menurut Hensa, putusan tersebut justru bisa menjadi alasan bagi Prabowo maupun Jokowi dan Gibran untuk menentukan arah politik masing-masing.

“Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” kata Hensa kepada wartawan, Sabtu (24/10).

Dia menilai, perbedaan kepentingan politik bisa membuat kedua kubu memilih berpisah dan membangun kekuatan sendiri.

“Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja,” ujarnya.

MK sebelumnya membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sehingga Gibran tidak didiskualifikasi.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. Mahkamah juga menilai KPU lalai memeriksa persyaratan administrasi pencalonan.

Hensa melihat dinamika politik belakangan ini sebagai sinyal bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Gibran berpotensi mengalami perubahan menjelang Pilpres 2029.