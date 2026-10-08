Putusan MK Buka Peluang DPR Memakzulkan Gibran bin Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut DPR berpeluang memakzulkan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Sebab, kata dia, satu pertimbangan dalam putusan menyatakan MK tak menemukan bukti kuat Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
"Putusan MK terkait Wapres Gibran yang tidak miliki ijazah sebagaimana disyaratkan untuk pencalonan di Pilpres 2024 membuka peluang DPR RI lakukan pemakzulan," kata Dedi melalui layanan pesan, Rabu (7/10).
Pengamat politik itu menuturkan MK memang tidak dapat mendiskualifikasi Wapres RI, tetapi berbeda hal dengan DPR.
Dedi menilai parlemen bisa memakzulkan Gibran dengan dalih telah terbukti putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) memanipulasi syarat pencalonan dan masuk kategori pidana.
"Putusan MK tidak dapat hanya dilihat sebagai putusan hukum, tetapi itu juga pintu masuk untuk mengusut semua pihak, termasuk KPU," katanya.
Dia mengatakan seluruh komisioner KPU yang bertanggungjawab pada Pilpres 2024 harus mengundurkan diri setelah putusan MK.
Termasuk, kata dia, kepolisian perlu mengusut kelalaian administrasi saat mengecek syarat administrasi pencalonan sebagai kejahatan konstitusional.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut DPR berpeluang memakzulkan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka setelah putusan MK.
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