Putusan MK Dinilai Tak Pengaruhi Peluang Gibran pada Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghentikan upaya Denny Indrayana dan kawan-kawan yang terus mempersoalkan hal tersebut, termasuk mengambil langkah lain serta membangun narasi negatif di ruang publik.

"Kenapa Denny Indrayana cs hanya mempersoalkan Gibran? Seperti ada sosok yang sedang diperjuangkan Denny sudah ngebet ingin berkuasa karena sudah beberapa kali gagal mengikuti kontestasi pilpres, sementara hasrat untuk menjadi kontestan sudah begitu menggebu-gebu," kata Fernando dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, jika perjuangan Denny cs memang terkait dengan penegakan konstitusi, seharusnya pasangan Prabowo-Gibran yang dipersoalkan, bukan hanya Gibran. Alasannya, sesuai undang-undang, kelengkapan keduanya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

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"Sehingga kalau ada salah satu calon yang tidak memenuhi persyaratan maka kelengkapan pasangan capres-cawapres dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Fernando menilai untuk kepentingan mengakomodasi calon presiden atau wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri, seharusnya Denny cs mempertimbangkan memberikan masukan agar sistem pendidikan luar negeri diakomodir terkait persyaratan capres dan cawapres, jika memang perjuangannya untuk kepentingan bangsa dan negara serta menegakkan konstitusi.

"Saya yakin bahwa putusan MK tidak akan mempengaruhi peluang Gibran mengikuti kontestasi pada pilpres 2029 karena sangat mungkin akan ada pihak yang melakukan uji materi terkait dengan UU pilpres mengenai syarat capres-cawapres sehingga mengakomodir sistem pendidikan luar negeri seperti Gibran," katanya.

Fernando pun meminta semua pihak menyudahi polemik ijazah Gibran. Menurut dia, sebaiknya Denny membantu sosok yang didukungnya untuk memoles diri menghadapi kontestasi pilpres 2029, bukan sibuk mempersoalkan ijazah dan berupaya mendegradasi kepercayaan publik terhadap Gibran.

"Kemungkinan Denny cs dan sosok yang didukung akan terus menerus melakukan manuver politik sampai beberapa periode ke depan karena Gibran akan kembali menjadi kontestan pilpres 2029 dan menjadi pemenang," ujarnya. (tan/jpnn)