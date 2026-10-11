Putusan MK Soal Ijazah Gibran, Mahfud MD: Akan Jadi Masalah untuk Pencalonan 2029
jpnn.com, JAKARTA - Eks Menteri Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan atau ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dia menilai putusan itu akan membuat menjadi masalah bila Gibran mencalonkan diri di Pemilihan Umum 2029 nanti.
Hal itu dikatakan Mahfud dalam siniar pribadinya “Mahfud MD: Titik Terang”, di kanal youtube Mahfud MD.
“Berarti enggak ada ijazahnya, cuma MK enggak berani memutuskan ini karena legal standing dan waktu enggak ada,” ucap Mahfud.
“Oleh sebab itu akan menjadi masalah pencalonan Gibran pada waktu yang 2029, karena dideklarasikan oleh hakim di situ ya,” lanjutnya.
Dengan adanya putusan tersebut, Mahfud menilai tugas MK mengenai pendidikan Gibran sudah selesai.
Namun, eks Ketua Hakim MK itu menyebutkan bila ada pihak yang menuntut secara pidana mengenai ijazah Gibran pun tetap bisa dilakukan.
“Mungkin (bila menempuh jalur pidana). Dulu kan gitu, saya memutus gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin menang, terus pidananya masuk ke MK juga,” tuturnya.
Mahfud menilai putusan itu akan membuat menjadi masalah bila Gibran mencalonkan diri di Pemilihan Umum 2029 nanti.
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