Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

jpnn.com - Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026 terkait perkara PHPU soal ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Apa yang diputuskan MK? Amarnya: Permohonan Tidak Dapat Diterima. MK mengabulkan eksepsi termohon soal kedudukan hukum pemohon.

Namun, dalam pertimbangan hukum, MK membuat 2 temuan penting yaitu a) Tidak ada bukti ijazah setara SMA.

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“Tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK” sebagaimana Pasal 169 huruf (r) dan Pasal 227 huruf (l) UU Pemilu.

Dokumen yang dilampirkan saat penyetaraan hanya berupa Certificate of Attendance dan transkrip nilai, yang menurut MK bukan bukti kelulusan melainkan hanya bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

MK Tidak Dapat Mendiskualifikasi

“Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan. Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.”

Alasan hukumnya adalah karena: